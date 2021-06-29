Горелкин доработал законопроект об иностранном владении онлайн-кинотеатрами

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что доработал законопроект об иностранном владении онлайн-кинотеатрами в России, заменив ограничение на владение более 20% сервисов на запрет того, чтобы иностранные инвесторы владели контрольным пакетом такой компании.

"Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль от своих инвестиций, но не смогут контролировать управленческие решения или прямо их принимать. При таком подходе нашим АВС (аудиовизуальным сервисам - ИФ) ничего не мешает выйти на IPO", - написал Горелкин в своем телеграм-канале. Там же он выложил полный текст обновленной редакции поправок.

Исходная версия законопроекта могла повлиять на планы онлайн-кинотеатра ivi выйти на IPO. В январе 2021 года сообщалось, что компания ради проведения IPO рассматривала возможность изменения корпоративной структуры, чтобы не подпасть под законопроект Горелкина, если б его приняли в прежней редакции.

Закон об информационных технологиях сейчас предусматривает, что владельцем аудиовизуального сервиса (АВС) может быть российское юридическое лицо или гражданин России, не имеющий гражданства другой страны. Иностранные граждане и организации вправе владеть либо управлять таким сервисом при условии согласования с правительственной комиссией. При этом из закона иностранцы могут при согласии правкомиссии владеть более чем 20% аудиовизуального сервиса, если количество его российских пользователей составляет меньше половины от общего количества пользователей этого аудиовизуального сервиса по всему миру. Для кинотеатров, ориентированных на российскую аудиторию (более 50% из числа пользователей составляют россияне), такого правила нет. Единственное требование к владельцу такого аудиовизуального сервиса - это наличие российского юридического лица.

В 2020 году Горелкин подготовил законопроект, который содержал запрет иностранным инвесторам владеть более чем 20% в АВС. В пояснительной записке он указал, что часть АВС, включенных в реестр Роскомнадзора, имеют в числе конечных бенефициаров иностранных субъектов, доля владения которых может превышать допустимые 20%. Действующая законодательная конструкция позволяет в отдельных случаях сохранять такую долю владения без согласования на правкомиссии. Его законопроект делал бы обязательным согласование правительственной комиссией доли иностранного владения аудиовизуальным сервисом, превышающей 20% во всех случаях, вне зависимости от аудитории.

В июне 2021 года Горелкин уточнил, что иностранные компании, работающие на территории России, смогут регистрировать в стране "дочерние" компании, однако при условии создания специального фонда, который сможет блокировать сделки по приобретению более 20% доли в сервисах иностранными инвесторами.

Подобный фонд среди российских компаний существует у "Яндекса". Компания учредила его в рамках реструктуризации корпоративного управления, в результате которого фонд получил в управление "золотую акцию" компании. Изменение корпоративной структуры у "Яндекса" проходило также на фоне разработки законопроекта Горелкина об ограничении иностранного владения у "значимых интернет-ресурсов" до 20%.

В доработанной версии законопроекта предполагается, что такие требования будут применимы ко всем аудиовизуальным сервисам, работающим в России, ранее законопроект должен был распространяться на сервисы с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки.