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Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня
Фото: Александра Вольнягина/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС решили ввести на востоке полуострова, где с ночи выпало две месячные нормы осадков, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в фейсбуке в четверг.

Подтоплены пять муниципальных образований. По словам Бороздина, в Керчи продолжается эвакуация людей, они будут размещены в гостиницах и на базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков - 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. По последним данным, подтопило 236 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш машин. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила журналистам, что в течение дня еще ожидаются очень сильные дожди, они прекратятся только к середине пятницы.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.

Крым

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