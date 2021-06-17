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Мошенники предлагали ульяновским предприятиям закупить COVID-вакцину

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минздрав Ульяновской области предупреждает руководителей предприятиях о звонках мошенников с предложениями закупить вакцину от коронавируса, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Зафиксированы случаи, когда во время телефонного разговора мошенники представляются работниками органов власти и предлагают руководству различных предприятий закупить вакцину для иммунизации населения от COVID-19. Если вам поступают подобные звонки, просим сообщить об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Минздрав напоминает, что выездная вакцинация на предприятиях проводится работниками государственных больниц бесплатно, на заявительной основе.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что поступили уже две жалобы на такие звонки от руководителей предприятий области.

По данным собеседника агентства, в регионе уже работает 31 выездная бригада, и количество выездных акций на предприятия увеличилось.

В конце мая сообщалось, что работодатели в Ульяновской области будут разделены на две группы: в первую войдут те организации и ИП, где вакцинированы или переболели менее 60% работников, во вторую группу - те, где иммунитет имеют более 60% сотрудников. Первая группа будет обязана перевести на удаленный режим работы не менее 40% не вакцинированных работников от штатной численности, включая всех сотрудников из числа группы риска и беременных женщин, вторая категория работодателей - не менее 10% сотрудников.

Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 июня, позднее требование их отложили на месяц.

Ульяновская область коронавирус

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