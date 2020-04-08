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Москвичей предупредили о мошенниках, требующих оплатить "штраф" за нарушение карантина

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции призывает жителей города проявлять внимание и бдительность в связи с увеличением числа мошенничеств, связанных с темой коронавируса.

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"Например, возможны рассылки СМС-сообщений якобы от государственных органов с требованием оплатить "штраф" за нарушения карантина или самоизоляции. К сообщению мошенники прилагают реквизиты, по которым необходимо произвести оплату", - рассказали "Интерфаксу" в департаменте.

В отдельных случаях о "нарушении режима самоизоляции" злоумышленники сообщают москвичам по телефону. "При этом аферисты сообщают, что в настоящее время суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф в "удаленном режиме", в противном случае - наступит уголовная ответственность", - отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили там, мошенники рассылают или размещают в социальных сетях фейковую информацию о производимых выплатах из-за карантина в связи с коронавирусом, выкладывая ссылки на ресурсы, где эти выплаты "оформляются".

После перехода по такой ссылке и заполнения там анкетных данных, жертве приходит сообщение о якобы полагающейся компенсации в десятки и сотни тысяч рублей, для получения которых необходимо оплатить комиссию, услуги по оформлению документов, формирование ключа электронной подписи, проверку безопасности транзакции и тому подобное.

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"Кибермошенники рассылают электронные письма, содержащие фишинговые ссылки, с обещаниями отсрочек по кредитам, получения пособий, волонтерской помощи и тому подобного. Злоумышленники пытаются заставить человека пройти по ссылке и оставить на фиктивном сайте-"близнеце" данные для доступа к платежным системам и банковским картам и другую личную информацию", - добавили в департаменте.

Кроме того, фиксируются телефонные звонки от имени лже-врачей, мнимых сотрудников Роспотребнадзора и других ведомств и организаций. Гражданам сообщают, что у их близких диагностировали коронавирусом и отправили в связи с этим в больницу или изолировали в обсерватор. "После чего предлагают перевести деньги на счет "медучреждения" для улучшения условий содержания больного и его лечения", - сказали в ведомстве.

"Также злоумышленники предлагают купить медицинские препараты, средства профилактики и гигиены, якобы рекомендованные для защиты от COVID-19, а некоторые продают даже тесты на определение коронавируса или вакцину от него", - сообщил собеседник агентства.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва коронавирус

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