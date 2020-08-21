Минздрав предупредил о фейковых объявлениях о продаже COVID-вакцины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов призвал не покупать и не делать предзаказ вакцины от коронавируса - это предлагают мошенники.

"Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

Он призвал граждан "не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса - это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью".

Распределением поставок вакцины от COVID-19 будет заниматься Минздрав России. В настоящее время разворачивается ее производство на нескольких площадках.

"Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования", - сообщил Кузнецов.