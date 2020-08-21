Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

Минздрав предупредил о фейковых объявлениях о продаже COVID-вакцины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов призвал не покупать и не делать предзаказ вакцины от коронавируса - это предлагают мошенники.

"Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

Он призвал граждан "не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса - это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью".

Распределением поставок вакцины от COVID-19 будет заниматься Минздрав России. В настоящее время разворачивается ее производство на нескольких площадках.

"Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования", - сообщил Кузнецов.

Хроника 09 января – 21 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Алексей Кузнецов Коронавирус

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

В организме Навального нашли промышленное химвещество

В организме Навального нашли промышленное химвещество
Навальный попал в больницу

Юлия Навальная обратилась к Путину из-за ситуации с ее мужем

Навальный попал в больницу

Врач Навального не согласилась с поставленным ему в Омске диагнозом

Навальный попал в больницу

Правительство Германии ждет расследования случившегося с Навальным

Навальный попал в больницу

Песков напомнил, что Навальному стало плохо именно в самолете

Навальный попал в больницу

Основным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществ

Основным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществ
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова заявил, что у актера расстройство личности

Адвокат Ефремова заявил, что у актера расстройство личности

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре
Навальный попал в больницу

Медики не выявили ядов в анализах Навального

Медики не выявили ядов в анализах Навального

Михаил Птицын получил рекомендацию для назначения председателем Мосгорсуда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');