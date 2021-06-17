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Американец получил срок за посредничество во взятке экс-помощнице Дворковича

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданина США Джина (Евгения) Спектора за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

Он также должен будет заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки - 14 млн 116 тыс. 805 руб. 55 коп., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Спектор признан виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Американец признал в вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - его дело было рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Спектор и Алексеева были арестованы в феврале 2020 года. По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов. Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых в Пхукет (Таиланд) и Доминикану.

Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Уголовное преследование обоих прекращено, сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.

Алексеевой также предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, предполагаемый взяткодатель по этому эпизоду - генеральный директор "Медполимерпрома" Алексей Борисов признал вину в полном объеме. Сейчас Борисов находится под домашним арестом.

Сама Алексеева вину по предъявленным обвинениям не признает. Расследование в отношении Алексеевой завершено, ее дело готовится в передаче в прокуратуру и суд.

Джин Спектор Анастасия Алексеева

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