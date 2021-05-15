Прекращено дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Прекращено уголовное преследование бывшего генерального директора и совладельца ООО "Промомед Рус" Максима Якушкина, а также советника гендиректора АО "Р-Фарм" Вадима Белоножко - фигурантов дела о даче взятки экс-помощнице бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По версии следствия, Якушкин передал взятку Алексеевой, а Белоножко выступал посредником.

Источник "Интерфакса" не уточнил конкретную причину прекращения дела в отношении Якушкина и Белоножко, однако отметил, что согласно закону, преследование за дачу взятки и посредничество во взяточничестве может быть прекращено, в частности, если фигуранты активно и добровольно сотрудничали с правоохранительными органами.

Собеседник агентства пояснил, что по делу Алексеевой Якушкин и Белоножко в настоящее время проходят в статусе свидетелей.

Дело помощницы Дворковича

Алексеева была арестована в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов. Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых.

Еще один фигурант дела, который, как считает следствие, выступал посредником при даче взятки Алексеевой - находящийся под стражей бывший председатель совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданин США Джин (Евгений) Спектор в ходе следствия полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. В настоящее время его дело выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Алексеевой также предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, предполагаемый взяткодатель по этому эпизоду - генеральный директор "Медполимерпрома" Алексей Борисов признал вину в полном объеме. Сейчас Борисов находится под домашним арестом.

Сама Алексеева вину по предъявленным ей обвинениям не признает.