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Военные планируют в июле начать главный этап реконструкции БАМа

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в июле планируют начать главный этап работ по реконструкции Байкало-амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

"Основной этап работ по реконструкции БАМ начнется с июля 2021 года. Для этого будет задействовано 10 бригад ЖДВ (железнодорожных войск), которые построят более 340 километров ж/д магистрали", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

27 июня заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проверит подготовку к строительству второй ветки БАМа, в частности, работы по возведению блочно-модульных городков для размещения военных.

"Военнослужащие железнодорожных соединений Восточного и Центрального военных округов задействованы в реконструкции железнодорожной инфраструктуры восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали по маршруту: станция Дрогошевск - ст. Тунгала - ст. Огорон - посёлок Верхнезейск", - говорится в сообщении.

Переброска сил железнодорожных войск на БАМ началась в апреле.

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что правительство РФ за счет модернизации Транссиба и БАМа рассчитывает сократить до семи суток время доставки грузов в контейнерах с Дальнего Востока до западных границ России. Тогда же глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров сообщил о планах привлечь военных для модернизации БАМа и Транссиба.

12 февраля начальник главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков сообщил, что военные ведут подготовку к строительству второй ветки БАМа. "На 2021 год и последующие годы перед железнодорожными войсками поставлена архиважная ключевая задача - проработать вопросы, связанные со всесторонней подготовкой к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали на участке от станции "Улак" до станции "Февральск" протяженностью 339 км", - сообщил тогда Косенков.

5 апреля заместитель министра обороны Булгаков заявил журналистам, что военные приступили к строительству второй ветки БАМа.

15 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что около 180 тыс. российских заключенных потенциально могут быть привлечены для работ на строительных площадках, где наблюдается дефицит рабочей силы. В числе этих площадок он назвал БАМ и Транссиб.

БАМ Минобороны РФ Дмитрий Булгаков

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