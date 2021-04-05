Минобороны РФ начинает строить вторую ветку БАМа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) протяженностью 340 километров.

"Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали", - сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

По его словам, решение о привлечении бригад железнодорожных войск к стройке второй ветки БАМа принято президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска - 340 километров", - сказал Булгаков.

Он сообщил, что с 5 апреля к работам на данном участке приступает 5-я отдельная железнодорожная бригада, которая дислоцируется в Абакане.