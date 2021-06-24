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Двухпутное движение открыли на перегоне Кутыкан - Кувыкта БАМа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" после проведенной модернизации открыло двухпутное движение на перегоне Кутыкан - Кувыкта (Амурская область) участка Хани-Тында Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В сообщении пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") говорится, что в церемонии запуска в среду приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

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Строительство второго пути на перегоне Кутыкан - Кувыкта проводилось по программе модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба с развитием пропускных и провозных способностей. Протяженность нового второго пути составляет 21 км.

В рамках проекта построено 19 искусственных сооружений, в том числе мост через реку Кованта длиной 465 метров, а также 8 металлических и железобетонных мостов длиной от 23 до 44 метров. Также проведено переустройство линий связи и систем управления движением. Модернизация БАМа на участке Хани - Тында предусматривает строительство 14 разъездов и укладку вторых путей на 7 перегонах, что позволит к 2025 году увеличить провозную способность на данном участке до 54 млн тонн.

"Переход на двухпутное движение по Байкало-Амурской магистрали является необходимым условием обеспечения растущего грузопотока в направлении Дальнего Востока. Ввод новых объектов в эксплуатацию на БАМе и Транссибе позволит к 2025 году обеспечить выполнение целевого параметра модернизации по увеличению провозной способность до 180 млн тонн к тихоокеанским портам", - отмечается в сообщении.

В конце 2020 года было открыто движение на построенном втором пути перегона Курьян - Тында, что позволило обеспечить одновременное движение встречных составов и увеличило пропускную способность участка с 25 до 32 пар поездов.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, республике Саха (Якутия).

РЖД БАМ Транссиб

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