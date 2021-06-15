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На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Около 180 тыс. заключенных потенциально могут быть привлечены для работ на строительных площадках в России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В стране находится 180 тыс. заключенных: которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. 180 тысяч рабочих рук - это довольно много, и даже если 20-30% из них мобилизуем, то это уже неплохо", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что такой опыт уже испробован в ряде регионов - заключенные привлекаются для работ на стройках и получают зарплату. При этом, по словам вице-премьера, для привлечения на такие работы заключенный должен добровольно принять решение.

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"Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены к работам", - подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что заключенных могут привлечь для работ на стройплощадках, где наблюдается дефицит рабочей силы, таких как Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. В свою очередь Хуснуллин заявил, что правительство РФ рассматривает возможность привлечения заключенных на стройки.

"Эта практика не новая, она работала в Советском Союзе - заключенные по легким статьям, имеющие специальности в определенных отраслях, могли работать. Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант", - говорил Хуснуллин.

Он добавил, что такая мера положительно скажется как для экономики страны в целом, так и для самих заключенных, которые смогут привлекаться на стройплощадки.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что ведомство рассматривает возможность привлечения заключенных для работы на инфраструктурных объектах.

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с ФСИН. Стройки пока не обсуждаем, но, в первую очередь, это, наверное, будут большие инфраструктурные объекты. Для того, чтобы принять такое решение, нужно понимать технологию процесса, доставки заключенных и их работы", - сказал Стасишин.

Марат Хуснуллин

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