Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Государственная дума седьмого созыва в четверг провела последнее пленарное заседание.

Всего депутатами с 2016 по 2021 год было рассмотрено 6 479 законопроектов: примерно треть (30%) из них досталась от Думы предыдущего созыва, остальные 70% (4 тыс. 485 актов) были внесены в текущем созыве. Такие данные озвучил в своем выступлении председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Всего было принято 2 672 закона (41,2% от рассмотренных). Парламентариям следующего созыва достанется "в наследство" 1041 законопроект - это почти вдвое меньше, чем осталось уходящему созыву от предшественников.

По оценке Володина, качество принятых законов повысилось благодаря нормам прямого действия - документам, которые работают сразу, не дожидаясь выпуска подзаконных актов. Каждый третий принятый закон, отметил спикер, социально значимый.

Пленарная работа депутатов подошла к концу. 21 июня парламентариев ждет встреча в Кремле с президентом Владимиром Путиным, затем - работа в регионах. Срок полномочий депутатов истекает в сентябре, когда будет избран восьмой созыв.

"Интерфакс" предлагает подборку законов, рассмотрением которых запомнится Госдума седьмого созыва.

Поправки к Конституции

20 января 2020 года президент Путин внес в Думу поправки к Конституции РФ - самые обширные и существенные изменения Основного закона за всю его историю.

Они касались широкого круга тем - от полномочий президента, Федерального Собрания, Конституционного суда и правительства, и до верховенства Конституции над международным правом. На этапе второго чтения в документе появились и другие темы, в том числе защита традиционных семейных ценностей, историческая преемственность и упоминание Бога.

Уже 23 января законопроект об изменениях был принят Госдумой в первом чтении. Второе чтение состоялось 10 марта; депутат фракции "Единая Россия", первая женщина-космонавт Валентина Терешкова "с голоса" на пленарном заседании внесла поправку об "обнулении" сроков действующего президента на своем посту, которая была одобрена депутатами.

Третье чтение состоялось на следующий день - 11 марта: "за" проголосовало 383 депутата, воздержались 43, против не проголосовал никто. В тот же день документ был одобрен Советом Федерации, а днем позже, 14 марта, поправки были подписаны президентом России. Вступили в силу изменения после их одобрения на общероссийском голосовании, состоявшемся летом 2020 года (из-за пандемии его пришлось перенести с 22 апреля на более поздний срок). 3 июля был опубликован текст обновленной Конституции.

Пенсионный возраст

Одним из самых критикуемых законов, принятых депутатами созыва, стала правительственная инициатива о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию в России - с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Закон был принят Госдумой 27 сентября 2018 года благодаря подавляющему большинству "Единой России": "за" голосовали 332 депутата, "против" - 83 (в основном, парламентская оппозиция), не воздержался никто.

Свою позицию по закону, вызвавшему широкий общественный резонанс, высказывал президент Путин. Он отмечал, что ему, как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста, но, тем не менее, призвал думать о перспективе: без реформ пенсионная реформа "в конце концов просто лопнет".

Законы о реновации и защите прав дольщиков

Среди резонансных документов седьмого созыва - принятый Думой 14 июня 2017 года закон о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы.

Внесенная группой депутатов инициатива встретила критику экспертного сообщества и москвичей. Затем работу над документом вели группы депутатов и представителей мэрии, проводились парламентские слушания. В итоге закон был существенно расширен и дополнен - в него добавили социальные гарантии для москвичей, которых переселяют из пятиэтажек.

Три с половиной года спустя, 23 декабря 2020 года, депутаты приняли акт, получивший в СМИ название "закон о всероссийской реновации". Он предусматривает комплексное развитие территорий и расширение опыта Москвы на всю страну для расселения ветхого и аварийного жилья. Как отмечали в правительстве, документ должен позволить регионам формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки там, где сносится аварийное жилье.

Рассматривалась в Госдуме также остросоциальная тема прав обманутых дольщиков. Согласно закону, принятому парламентариями 7 июля 2020 года, создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, призванный помочь достроить "замороженные" объекты.

Регулирование интернета

Тема регулирования российского интернета стала одной из ключевых в работе депутатов седьмого созыва - так или иначе ее касался не один десяток принятых законов. Магистральная линия, как ее обозначал глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн, сводится к тому, что российские законы должны распространяться на интернет-пространство, а государство должно иметь возможность контролировать их исполнение и обеспечивать стабильность инфраструктуры.

Особое место в материалах СМИ заняли поправки в отраслевые законы "О связи" и "Об информации...", получившие неофициальное название "закон о суверенном Рунете". Согласно им, в России создаются национальная система маршрутизации интернет-трафика и национальная система доменных имен, а за Роскомнадзором закрепляются функции по центральному управлению российским сегментом и по запрету доступа к запрещенным сайтам и материалам. Документ был принят Думой в апреле 2019 года.

Еще один блок инициатив касался работы IT-гигантов в России - в том числе Twitter, Facebook, Google, YouTube и TikTok, - к которым у регулятора возникли вопросы о соблюдении российского законодательства и цензурировании контента российских СМИ. Под занавес сессии, 17 июня, Дума приняла закон "о приземлении", который обяжет IT-компании создавать полноценные представительства на российской территории и взаимодействовать с российскими властями (за неисполнение предусмотрена широкая палитра мер принуждения - от запрета на поисковую выдачу до замедления трафика и полной блокировки).

Россия и мир

Спикер Госдумы Володин неоднократно подчеркивал, что видит в числе задач Федерального Собрания защиту суверенитета России. "Ни у кого не должно быть иллюзий: мы не допустим вмешательства извне в нашу жизнь", - заявил Володин в день закрытия сессии. Он также называл Россию "последним островом демократии и свободы" в мире, отвечая критикам из парламентской оппозиции.

Одним из шагов в этой сфере стало создание в сентябре 2019 года в палате комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которую возглавил руководитель думского комитета по безопасности Василий Пискарёв. Комиссия выступала с заявлениями о вмешательстве иностранных агентов в российские выборы, попытках российской несистемной оппозиции привлечь к несанкционированным акциям несовершеннолетних и о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Депутаты вносили поправки в законодательство об иноагентах, в законы о массовых акциях и о выборах - в том числе с запретом избираться в Госдуму и выборные органы власти причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций.

"Внешняя" повестка - по линии комитета по международным делам - также была плотной. Глава комитета Леонид Слуцкий заявил, что думская пятилетка была непростой, но для парламентской дипломатии - успешной. Он напомнил, что российская делегация вернулась в ПАСЕ, четырежды за созыв собралось совещание спикеров парламентов Евразии, депутаты активно работали в Межпарламентском союзе и Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Наконец, красной линией в международной повестке Думы проходила тема отношений Москвы и Вашингтона.

Палата в приоритетном порядке рассматривала вопрос продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент Путин внес соглашение о продлении ДСНВ 26 января 2021 года, оно было одобрено Федеральным Собранием на следующий же день - 27 января.

Позже встал вопрос о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) - как поясняли в МИД России, в связи с выходом из договора США. За денонсацию Дума проголосовала 19 мая, 2 июня ее одобрил Совет Федерации, 7 июня закон о выходе из ДОН подписал Путин.