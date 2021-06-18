Лавров назвал условие решения проблем с работой дипмиссий РФ и США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение проблем функционирования дипмиссий России и США возможно, но только при синхронных шагах Москвы и Вашингтона.

"Все возможно. Президенты (РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве - ИФ) договорились, что можно эти проблемы как-то регулировать, но возможно это будет только в одном случае: если мы будем вырабатывать синхронные шаги, которые будут сопоставимы, которые будут одновременно решать вопросы и нашего присутствия в США, и американского дипломатического и иного присутствия в РФ", - сказал он в пятницу на пресс-конференции.

По словам министра, американцы "пытаются себя позиционировать таким образом, что, мол, мы сказали, что надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо нам добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров..., надо добиться освобождения американцев, которые отбывают срок". "Это не тот подход, о котором говорили президенты", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что американцы в 2016 году, "разозлившись на результаты выборов", отобрали у российской стороны шесть объектов собственности "в нарушение всех дипломатических конвенций, в нарушение американских законов". "Нас даже не пускают посмотреть, что там происходит", - отметил Лавров. Далее последовала высылка российских дипломатов из США и американских - из РФ, напомнил он.

Лавров также упомянул вопрос с возвращением послов России и США на места их работы. По его словам, это жест "важный, но символический".

"Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей в столицах, всегда позволяет более активно вести разговор, с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов", - сказал он.

По словам министра, "это в значительной степени символика, но достаточно важная, создающая условия для того, чтобы начать разговаривать о тех завалах, которые создали американцы".

16 июня Путин и Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

Накануне, 17 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол России в США Анатолий Антонов, отозванный в Москву для консультаций в середине марта, уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне.