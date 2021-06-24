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Посол США в РФ Джон Салливан вернулся в Москву

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан вернулся в четверг в российскую столицу, рассчитывает на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, - установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Салливан "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что, как ранее заявил президент США Джо Байден в Женеве, на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между нашими двумя странами.

"Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - отметил Салливан.

"Встречи в Женеве носили позитивный характер. Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности - диалога, который служит во благо наших стран и всего мира", - сказал американский дипломат.

Он подчеркнул: "Как посол США в России, я буду продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, в России и во всем мире. И я буду продолжать выступать за справедливое обращение с гражданами США в России, в том числе с Тревором Ридом, судебное разбирательство по делу которого скоро продолжится, и Полом Уиланом, который провел уже более 900 дней в заключении в России".

Возвращение послов

Договоренность о возвращении послов РФ и США к месту их работы была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. Посол РФ в США Анатолий Антонов в минувшее воскресенье, 20 июня, уже вернулся в Вашингтон.

Салливан покинул Россию в конце апреля по рекомендации российской стороны. Ранее в том же месяце США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Джон Салливан Москва США

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