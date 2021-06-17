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Отозванный в марте посол РФ на следующей неделе вернется в Вашингтон

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов, отозванный в Москву для консультаций в середине марта, уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - сказала она на брифинге в четверг.

Антонов был отозван в Россию для консультаций в середине марта после резкого высказывания Байдена в телеэфире в адрес президента России Владимира Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон не назывались.

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