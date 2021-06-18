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В Кремле не считают медленную вакцинацию недоверием к властям

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не рассматривают пассивность россиян в процессе вакцинирования от коронавируса как проявление недоверия властям.

На вопрос журналистов, считают ли в Кремле слабую активность людей в вакцинации выражением недоверия властям, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, отнюдь".

Отвечая на вопрос, с чем в Кремле связывают недоверие граждан к процессу вакцинации, к требованиям властей носить маски и перчатки, пресс-секретарь главы государства сказал: "Думаю, что ответы здесь лежат в плоскости более подробных, развернутых ответов, что сейчас мы не можем себе позволить".

При этом Песков назвал глупостью высказывание о том, что на государственном уровне борьба с коронавирусом провалена, в связи с чем вводятся новые ограничительные меры. "Это полная глупость. Я не знаю, кто это говорит, но, как минимум, это невежды", - сказал Песков.

При этом он признал, что пропаганда, связанная с необходимостью вакцинации, оказалась не столь эффективной, как хотелось бы.

Песков отметил, что в Кремле разделяют мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что рост заболеваемости коронавирусом во многом связан с нигилизмом россиян по отношению к ограничительным мерам.

Дмитрий Песков коронавирус

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