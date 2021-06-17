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В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности
Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Архивное фото
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Тотальный нигилизм россиян к мерам предосторожности, введенным в связи с пандемией коронавируса, и увеличение уровня миграции привели к резкому росту заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Первое - это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Когда все сняли маски, вышли на улицу и сочли почему-то, что коронавирус уже ушел, он дал о себе знать", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), говоря о причинах роста заболеваемости.

"Также это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета", - сказала Попова.

Попова уточнила, что Москва и Московская область демонстрируют самый интенсивный прирост ежесуточный регистрации случаев инфицирования. Кроме того, пока ещё недостаточен уровень вакцинации. "Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее. Мы говорим об этом который раз и который месяц, к сожалению, должного результата пока еще нет", - сказала она.

По словам Поповой, "учитывая вот такую ситуацию, нужно максимально сократить количество контактов". Основная часть заболевающих сейчас - это люди от 20 до 49 лет, уточнила глава Роспотребнадзора.

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Индийский штамм коронавируса сейчас наиболее интенсивно распространяется как в России, так и в мире в целом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Самое интенсивное распространение сегодня - это индийского варианта или "дельта", он превалирует уже в 64 странах. И сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что на сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет 4 значимых штамма COVID-19: "альфа" - британский штамм, "бета" - южноафриканский, "гамма" - бразильский и "дельта" - индийский.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России за последние две недели зафиксировали серьезный рост распространения индийского штамма коронавируса.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве были введены ряд ограничений, а также объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, которая должна произойти до 15 августа. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.

В России с конца мая начался подъем заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 тыс. 057 случаев, умерли за минувшие сутки 416 пациентов, следует из данных оперативного штаба. В Москве на неделе фиксировалось 7,7 тыс. новых заболевших, по итогам четверга ожидается более 9 тыс., что будет являться рекордным показателем.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор COVID-19 Анна Попова коронавирус

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