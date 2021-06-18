Власти Ялты оценили ущерб от подтопления как колоссальный

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Значительный ущерб нанесен Ялте, которую в пятницу накрыл циклон, заявили власти города.

"Ущерб городу нанесен колоссальный", - написала глава ялтинской администрации Янина Павленко на своей странице в фейсбуке.

"Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра", - отметила она.

Павленко также сообщила, что работа общественного транспорта постепенно восстанавливается.

"Но в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем - ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома. Тем более что с наступлением темноты полностью восстановить уличное освещение сегодня будет невозможно", - отметила сити-менеджер.

Павленко добавила, что с вечера на улицах города начинает работать спецтехника.

Глава города также сообщила о продолжающейся эвакуации ялтинцев из подтопленных домов. "Уже эвакуировали 281 человека (49 из них - дети). Расселили в гостиницы и санатории", - написала Павленко.

Три дня на подсчет ущерба Крыму

Три дня понадобится для подсчета ущерба, нанесенного Крыму ливнями, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В течение трех дней практически готовы установить полный объем ущерба. Ну и, скорее всего, будем обращаться к главе государства и правительству, потому что в полном объеме сами осилить эту ситуацию не сможем", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли.

Один человек погиб, восемь получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.