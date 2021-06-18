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Вода ушла из центра Ялты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вода, скопившаяся в центре Ялты во время сильного ливня, сошла. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики в пятницу.

"В центре Ялты сошла вода. На данный момент все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев", - говорится в сообщении.

В работе задействованы коммунальные службы города, служащие Черноморского флота, сотрудники МЧС, ГИБДД, МВД. В усиленном режиме работают медики, а также волонтеры.

Судя по фото и видео местных жителей, на набережной Ялты днем воды было примерно по колено: скамейки затопило до спинок, на некоторых центральных улицах машины стояли по стекла в воде, подземные пешеходные переходы были залиты по потолок.

Ливни в Крыму

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли.

По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуированы 50 человек. Один человек погиб, восемь получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.

Наводнение в Крыму

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