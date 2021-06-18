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Режим ЧС объявлен в Ялте

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Ялты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ливня, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"В Ялте объявлена чрезвычайная ситуация, речки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города, производим эвакуацию людей", - сказала Павленко журналистам.

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По ее словам, развернуто три пункта обогрева, там работают волонтеры. Людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ.

Возможны перебои с электричеством. "Отключаем электроэнергию в тех местах, где может случиться замыкание. Таких улиц, к сожалению, очень много", - пояснила сити-менеджер.

По данным крымского ГУ МЧС, множество домов подтоплены.

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Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте затоплены все пешеходные переходы, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.

Крым Ялта

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