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Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена погибшей

По неподтвержденным данным, задержан подозреваемый в убийстве

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пропавшая в начале недели в Нижегородской области гражданка США, 34-летняя Сироу Кэтрин Илейн найдена погибшей, сообщают волонтеры.

"Найдена. Погибла", - сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда "Волонтер НН".

В нижегородских телеграм-каналах сообщают о задержании подозреваемого в убийстве девушки. По данным журналистов, предполагаемое преступление было совершено на бытовой почве и задержанный якобы уже показал, где спрятал тело. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что "задержан один человек", но не привел подробностей.

Ранее со ссылкой на поисково-спасательный центр "Рысь" сообщалось, что пропавшая Сироу Кэтрин Илейн 1987 года рождения - "гражданка США, плохо говорит по-русски, с ярко выраженным английским акцентом". Местные СМИ пишут, что Сироу - уроженка США, она приехала в Россию три года назад и училась в одном из нижегородских вузов.

Региональное следственное управление СКР для установления всех обстоятельств возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следствием проверяется информация о том, что 15 июня около 18:30 пропавшая вышла из дома по улице Максима Горького в городе Бор, где постоянно проживала, после чего села в машину и направилась в направлении деревни Рекшино.

По данным следствия, пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре ННГУ им. Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.

В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции и волонтерами проводят поисковые мероприятия, назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели.

Нижний Новгород Сироу Кэтрин Илейн США

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