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СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве студентки из США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В убийстве американской студентки Сироу Кэтрин Илейн в Нижегородской области подозревается ранее судимый местный житель, сообщили в Следственном комитете (СК).

Неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения был задержан следователями при взаимодействии с региональным ГУ МВД.

Отмечается, что "подозреваемый сотрудничает со следствием".

Уголовное дело передано в центральный аппарат СК.

Ранее о задержании подозреваемого сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным следствия, гражданка США с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре ННГУ им. Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными. 19 июня стало известно, что найдено тело американской гражданки.

Региональное следственное управление СКР для установления всех обстоятельств возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Нижегородская область

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