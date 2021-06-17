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Гражданка США пропала в Нижегородской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пропавшую уроженку США разыскивают в Нижегородской области.

Поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщает в соцсети, что 15 июня женщина ушла из дома в городе Бор и не вернулась.

Поисковики распространили фотографию и сообщили приметы пропавшей, отметив, что она "плохо говорит по-русски", и попросили откликнуться всех, у кого есть какая-либо информация о ее местонахождении. В ориентировке "Волонтера" не содержится сведений о национальности и гражданстве пропавшей.

Между тем поисково-спасательный центр "Рысь" сообщает в соцсети, что пропавшая Сироу Кэтрин Илейн 1987 года рождения - "гражданка США, плохо говорит по-русски, с ярко выраженным английским акцентом".

По данным местных СМИ, Сироу - уроженка США, она приехала в Россию три года назад и учится в нижегородском вузе. Перед исчезновением она сообщила родным, что едет в машине.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями СКР и полиции по этому поводу.

США Нижегородская область

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