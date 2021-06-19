Мишустин примет участие в съезде "Единой России"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу примет участие в предвыборном съезде партии "Единая Россия", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в очном формате примет участие в съезде "Единой России", который состоится в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что съезд пройдет при соблюдении всех ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. "Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями", - сказал он журналистам.