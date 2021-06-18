Путин выступит на съезде "Единой России" 19 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступит в субботу на съезде "Единой России", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, В.Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что делегатам съезда предстоит тайным голосованием избрать кандидатов от партии на предстоящих выборах всех уровней, а также принять основные направления предвыборной программы "Единой России".

"В дальнейшем принятые съездом программные документы будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учетом предложений граждан и экспертного сообщества", - информирует пресс-служба.

Съезд "Единой России" пройдет с соблюдением всех ограничений по коронавирусу

Ранее в пятницу замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил "Интерфаксу", что съезд партии 19 июня пройдет с соблюдением всех требований мэрии Москвы.

"Количество участников будет соответствовать требованиям, установленным в Москве. Сформирована вся необходимая инфраструктура", - сказал Перминов.

Он отметил, что "при подготовке к проведению съезда будут использованы самые жесткие стандарты противоэпидемической безопасности - тестирование, социальная дистанция, обязательное ношение масок и их регулярная смена, санитайзеры, антибактериальная обработка помещений".

Особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении "Экспоцентра", потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано, сообщили в пресс-службе партии в пятницу.

Там же отметили, что в зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами.

Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха.

Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

Онлайн трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте "Единой России" и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.

Съезд "Единой России" пройдет 19 июня в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия сообщила, что предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое.

Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса.