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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
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В "Артеке" выявили несколько случаев коронавируса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у нескольких отдыхающих в международном детском центре "Артек", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в воскресенье.

"Выявлены единичные случаи новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел эпидрасследование, естественно контактные дети были переведены в обсерватор", - сказал он.

Лясковский уточнил, что зараженные отправлены в инфекционную больницу, их состояние - не тяжелое.

Источник "Интерфакса" уточнил, что зараженных шестеро.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года он признан лучшим в России.

Хроника коронавируса. Июнь.

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