В "Артеке" выявили несколько случаев коронавируса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у нескольких отдыхающих в международном детском центре "Артек", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в воскресенье.

"Выявлены единичные случаи новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел эпидрасследование, естественно контактные дети были переведены в обсерватор", - сказал он.

Лясковский уточнил, что зараженные отправлены в инфекционную больницу, их состояние - не тяжелое.

Источник "Интерфакса" уточнил, что зараженных шестеро.