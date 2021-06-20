В "Артеке" выявили несколько случаев коронавируса
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у нескольких отдыхающих в международном детском центре "Артек", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в воскресенье.
"Выявлены единичные случаи новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел эпидрасследование, естественно контактные дети были переведены в обсерватор", - сказал он.
Лясковский уточнил, что зараженные отправлены в инфекционную больницу, их состояние - не тяжелое.
Источник "Интерфакса" уточнил, что зараженных шестеро.
Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года он признан лучшим в России.