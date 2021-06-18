Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:28Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

На Колыме в детском лагере отдыха обнаружили коронавирус

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Случай заболевания коронавирусом выявлен в детском лагере "Северный Артек" в Магаданской области, в связи с этим власти намерены организовать тестирование детей перед заездом на отдых, сообщил в пятницу глава региона Сергей Носов.

"В "Северном Артеке" зарегистрирован случай заболевания COVID-19. Девочку и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь, пять детей изолировали, 9 - родители забрали домой", - сообщил Носов на своей странице в соцсети.

Он добавил, что при заезде в лагерь все сотрудники исполнили предписания Роспотребнадзора и сдали тесты на COVID-19, а также прошли вакцинацию. Однако на детей эти предписания не распространяются. Чтобы в будущем такого не повторилось, правительство Магаданской области планирует организовать за счет бюджета ПЦР-тестирование для всех детей перед отдыхом в летнем лагере.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Колыма Магаданская область коронавируса COVID-19 Сергей Носов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о создании Национальной базы данных о мутациях коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о создании Национальной базы данных о мутациях коронавируса

ЦИК РФ намерен утвердить порядок голосования на выборах в Госдуму 18 июня

Путин назначил выборы в Государственную думу на 19 сентября 2021 года

Путин назначил выборы в Государственную думу на 19 сентября 2021 года
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

Что произошло за день: четверг, 17 июня

Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках

Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в РФ выросло на 30% за неделю

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор
Пандемия коронавируса

В Петербурге кладут в больницы с COVID-19 по 850 человек в сутки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');