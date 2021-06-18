На Колыме в детском лагере отдыха обнаружили коронавирус

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Случай заболевания коронавирусом выявлен в детском лагере "Северный Артек" в Магаданской области, в связи с этим власти намерены организовать тестирование детей перед заездом на отдых, сообщил в пятницу глава региона Сергей Носов.

"В "Северном Артеке" зарегистрирован случай заболевания COVID-19. Девочку и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь, пять детей изолировали, 9 - родители забрали домой", - сообщил Носов на своей странице в соцсети.

Он добавил, что при заезде в лагерь все сотрудники исполнили предписания Роспотребнадзора и сдали тесты на COVID-19, а также прошли вакцинацию. Однако на детей эти предписания не распространяются. Чтобы в будущем такого не повторилось, правительство Магаданской области планирует организовать за счет бюджета ПЦР-тестирование для всех детей перед отдыхом в летнем лагере.