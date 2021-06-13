В Иркутской области детей из трех лагерей отправили домой из-за COVID

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Случаи COVID-19 выявлены в трех детских лагерях Иркутской области, сообщает губернатор Игорь Кобзев в своем инстаграме в воскресенье.

В частности, в лагере "Здоровье" положительные тесты на коронавирус получили несколько работников.

По его словам, сезон прекращен досрочно, проводится дезинфекция. "Со 2 сезона лагерь планирует возобновить работу. Конечно, если к этому не будет препятствий. Сотрудников продолжают еженедельно проверять на ковид", - пишет губернатор.

В лагере "Звёздный" положительный тест зафиксирован у вожатого, для всех детей, которые были в контакте, сезон закончился досрочно.

Как отметил глава региона, в обоих случаях сезон открывали c соблюдением всех профилактических мер. По его словам, родителям было запрещено посещать детей, всем вожатым сделали ПЦР-тесты за три дня до начала сезона.

В частном лагере спорта и отдыха "Эдельвейс" в поселке Ангасолка отдыхали 180 человек, хотя разрешено было всего 105.

"Нарушение устранили. Но тут новая проблема - у трех работников подтвердился ковид. Роспотребнадзор выдал предписание направить детей по домам", - отметил Кобзев. Он сообщил, что вывозить их начнут в понедельник.

Всего в регионе работает 714 оздоровительных лагерей, в которых отдыхают более 51,8 тыс. детей.