Несколько частных домов ушли под воду в Ялте из-за потока с гор

Ялта после продолжительных дождей Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вода с гор продолжает затапливать дома в районе Ялты после сильного ливня, в одном из сел несколько построек накрыло полностью, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Васильевка, улица Джафера Сейдамета - еще одна проблемная точка. Подтоплено десять домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы", - написала Павленко на своей странице в фейсбуке в понедельник.

По ее словам, большинство жителей - в первую очередь, дети и старики - эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома.

"Первоочередная задача - расширить русло. На место выехали около 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы. С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми", - добавила Павленко.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 43 получили травмы, женщина числится пропавшей без вести. Начат подсчет ущерба.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главам Минобороны и МЧС Сергею Шойгу и Евгению Зиничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения.