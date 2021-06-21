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Число пострадавших от стихии в Ялте приблизилось к 50

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Помощь медиков понадобилась 49 пострадавшим из-за подтопления Ялты сильным ливнем, сообщила в понедельник вечером глава администрации города Янина Павленко.

Ранее сообщалось о 43 травмированных, из них шесть были на стационарном лечении.

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"Сорок девять обратились в больницу по состоянию на сегодняшний момент с травмами, но все (травмы - ИФ) в основном легкой степени тяжести", - сказал Павленко в эфире канала "Россия 24".

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, начались перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина. Ведется подсчет ущерба от стихии. Купаться в море возле Ялты пока запрещено.

Крым Ялта

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