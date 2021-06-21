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Путин поручил помочь Крыму в ликвидации последствий наводнений

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал поручения главам Минобороны и МЧС Сергею Шойгу и Евгению Зиничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в ликвидации последствий наводнений в Ялте и других районах, где это требуется. Дано также поручение министру МЧС Зиничеву по наращиванию группировки и принятию необходимых мер экстренной ликвидации последствий. Дано поручение вице-премьеру Голиковой: разумеется, (....) остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер и соответствующее поручение дано Голиковой", - сказал Песков журналистам в понедельник.

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Самым активным образом должен принимать участие в этих работах должен и глава региона Сергей Аксёнов: он получит "экстренную масштабную помощь на федеральном уровне", добавил Песков.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала. Ущерб пока не подсчитан.

Наводнение в Крыму

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Ялта
Владимир Путин Крым Минобороны МЧС

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