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В Крыму усилили проверку морской воды на холеру

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора проверяют питьевую и морскую воду в Ялте на различные кишечные инфекции после наводнения. Об этом сообщила руководитель крымского управления ведомства Наталья Пеньковская.

"Купание в море сегодня небезопасно. Лаборатории Роспотребнадзора увеличили количество точек отбора морской воды, в том числе на холеру... К сожалению, мы боимся риска развития эпидемических осложнений кишечными инфекциями", - сказала Пеньковская журналистам в понедельник.

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Она отметила, что на случай вспышек заболеваний проработаны варианты распределения пациентов в больницы.

Пеньковская утверждает, что ведомство делает все возможное для минимизации рисков. Специалисты Роспотребнадзора, в частности, работают в детских учреждениях и отелях.

"В зоне подтопления оказались 176 объектов размещения, в которых на сегодняшний день находятся 20 тысяч отдыхающих. Усилен контроль за условиями их проживания и питания", - добавила она.

Наводнение в Крыму

Циклон обрушился на Крым 18 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 43 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

Купаться в море возле Ялты пока запрещено до 23 июня, берутся пробы воды и почвы. Ведется подсчет ущерба от стихии.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главам Минобороны и МЧС Сергею Шойгу и Евгению Зиничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения.

Наводнение в Крыму

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Ялта
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