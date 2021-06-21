Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса: в период подъема заболеваемости это нужно делать раз в полгода, в спокойное время - раз в год, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев - как переболевшим, так и вакцинированным ранее", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

Он добавил, что "если ситуация будет спокойная, то переход (к ревакцинации) на раз в 12 месяцев".

Министр заявил, что индийский штамм коронавируса более заразен, но ревакцинация ранее привитых позволяет обрести им достаточный уровень антител в крови для того, чтобы защититься от него и всех других штаммов.

"Еще один очень важный элемент - и мы уже статистически это выработали - не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител, это бессмысленно. Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной", - отметил Мурашко.

Мурашко отметил также, что в связи с появлением нового штамма коронавируса отрабатываются изменения тактик ведения пациентов, "в том числе рассматриваем новые лекарственные препараты, которые регистрируются в Российской Федерации для того, чтобы они были доступны для лечения".

По словам главы Минздрава, ситуация с коронавирусом становится управляемой в случае вакцинации необходимого уровня населения - не менее 60% - в очень короткие сроки, что и необходимо сделать в РФ.

Между тем ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов заявил в интервью "Интерфаксу", что повторная прививка от коронавируса необходима спустя определенное время, если у человека выработалось недостаточно антител.

"Повторно проводить вакцинацию после первой двукратной прививки нужно в том случае, если у человека образовалось мало или вообще не образовались антитела", - сказал Семенов в интервью "Интерфаксу", добавив, что "можно сделать смело через два-три месяца".

"Можно повторить (вакцинацию - ИФ) через полгода, ничего страшного, противопоказаний никаких нет", - заявил специалист.

18 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переболевшие коронавирусом должны прививаться не ранее, чем через шесть месяцев после болезни, на ревакцинацию в условиях эпидемиологического подъема следует идти также через полгода.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ревакцинация от коронавируса в столице будет проходить вакциной "Спутник Лайт", ее же планируется применять для вакцинации трудовых мигрантов. В понедельник стало известно, что "Спутник Лайт" поступил в гражданский оборот после 25 июня.