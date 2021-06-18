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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:12Заразились
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Голикова дала советы по вакцинации переболевших COVID и ревакцинации привитых

Голикова дала советы по вакцинации переболевших COVID и ревакцинации привитых
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Переболевшие коронавирусом граждане должны вакцинироваться не ранее, чем через шесть месяцев после болезни, проводить ревакцинацию в условиях эпидемиологического подъема также через полгода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы в процессе изучения всех материалов, которыми сегодня располагаем, пришли к выводу о том, что вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в зависимости от сроков перенесенного заболевания, нужно проводить не ранее, чем через шесть месяцев после выздоровления", - сказала Голикова на брифинге в Москве.

А ревакцинация граждан, которые уже вакцинировались, отметила она, должна проводиться не ранее, чем через 12 месяцев. "Важно и большое внимание на то, что я сейчас скажу – а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъема, в котором мы сейчас находимся, – через шесть месяцев", - отметила вице-премьер.

Она призвала граждан, у которых уже прошел определенный срок с момента прививки, но они не знают, как поступать далее, пройти процедуру ревакцинации. "Я очень прошу и обращаюсь ко всем: еще раз об этом подумать", - сказала она.

Хроника коронавируса. Июнь.

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