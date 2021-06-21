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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
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Академик РАН рекомендовал менять препарат при ревакцинации от COVID

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Поучившим вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" лучше пройти ревакцинацию другим препаратом - это обеспечит лучшую иммунную защиту, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

"Вакцина дает очень непродолжительную защиту от коронавируса, поэтому сегодня стали говорить о необходимости ревакцинации", - сказал Зверев "Интерфаксу" в понедельник. По его словам, "антитела к COVID-19 у вакцинированных исчезают через несколько месяцев, хотя и есть такие, у кого они держатся намного дольше".

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Академик полагает, что во время повторной вакцинации в ряде случаев лучше получить другую вакцину. "Спутником", я считаю, нельзя ревакцинироваться, второй раз это делать бессмысленно в силу особенностей формирования иммунитета. И вакциной центра "Вектор" ("ЭпиВаккорона") второй раз не следует вакцинироваться", - сказал ученый.

Говоря об интервалах вакцинации, Зверев рекомендовал следовать заключениям медиков.

"Определить сроки ревакцинации должны только врачи. Сейчас собирают данные, насколько продолжительно создается иммунитет после первичного вакцинирования. Надо понимать, что прошло всего лишь меньше года, и данных на эту тему недостаточно", - сказал академик.

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Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для ревакцинации может быть использована вакцина "Спутник Лайт" - первый компонент вакцины "Спутник V".

"Сейчас уже в производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок (...) Сейчас, после 25 числа, начнут первые серии выходить в гражданский оборот", - сказал Мурашко в понедельник.

По его словам, уже есть определенное понимание и по поводу сроков повторных прививок: в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией - раз в год.

Хроника коронавируса. Июнь.

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коронавирус Спутник V ЭпиВакКорона

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