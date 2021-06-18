Ревакцинация в Москве будет проходить вакциной "Спутник Лайт"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ревакцинация от коронавируса в столице будет проходить вакциной "Спутник Лайт", ее же планируется применять для вакцинации трудовых мигрантов.

"Сейчас начать ревакцинацию - жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Он сообщил, что первым компонентом "Спутника Лайт" планируется начать вакцинацию работающих в Москве трудовых мигрантов.

"Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов", - написал Собянин.

Он добавил, что "по нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше".

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. После этого она была зарегистрирована в Белоруссии, Конго, Маврикии, Анголе, Венесуэле, Никарагуа, Палестине, Монголии и Бахрейне. Данная вакцина является первым уколом препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.