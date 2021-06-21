Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:32Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

"Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Первые серии вакцины "Спутник Лайт" поступят в гражданский оборот после 25 июня, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас уже в производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок (...) Сейчас после 25 числа начнут первые серии выходить в гражданский оборот", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Министр уточнил, что "Спутник Лайт" будет доступен для вакцинации в медицинских пунктах.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. После этого она была зарегистрирована в Белоруссии, Конго, Маврикии, Анголе, Венесуэле, Никарагуа, Палестине, Монголии и Бахрейне. Данная вакцина является первым уколом препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Именно "Спутником Лайт" планируется ревакцинировать ранее уже привитых жителей Москвы, а также прививать мигрантов.

Минздрав РФ Спутник Лайт коронавирус

Новости по теме

Новости

ЦБ с 20 сентября введет новую методику к расчету выплат по ОСАГО

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

В Подмосковье число пришедших на COVID-вакцинацию увеличилось в 10 раз

Свердловские власти закрыли фан-зону Евро-2020 и отменили школьные выпускные

Несколько частных домов ушли под воду в Ялте из-за потока с гор

Несколько частных домов ушли под воду в Ялте из-за потока с гор

Путин поручил помочь Крыму в ликвидации последствий наводнений

Путин поручил помочь Крыму в ликвидации последствий наводнений

Кремль заявил, что введение ряда санкций США против РФ уже не зависит от Байдена

Пандемия коронавируса

В Мурманской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Водитель и 15 детей доставлены в больницу после ДТП на Кубани

Водитель и 15 детей доставлены в больницу после ДТП на Кубани

В России выявили еще 17,4 тыс. заболевших COVID-19

В России выявили еще 17,4 тыс. заболевших COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');