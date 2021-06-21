"Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Первые серии вакцины "Спутник Лайт" поступят в гражданский оборот после 25 июня, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас уже в производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок (...) Сейчас после 25 числа начнут первые серии выходить в гражданский оборот", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Министр уточнил, что "Спутник Лайт" будет доступен для вакцинации в медицинских пунктах.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. После этого она была зарегистрирована в Белоруссии, Конго, Маврикии, Анголе, Венесуэле, Никарагуа, Палестине, Монголии и Бахрейне. Данная вакцина является первым уколом препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Именно "Спутником Лайт" планируется ревакцинировать ранее уже привитых жителей Москвы, а также прививать мигрантов.