Сахалинский губернатор назвал недопустимой вакцинацию под угрозой увольнения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о недопустимости увольнения людей с работы за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Значит ли, что вакцинация для работников предприятий указанных (в постановлении главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации - ИФ) сфер будет проводиться в принудительной форме? Нет, ни в коем случае. Нам нужно стремиться к коллективной иммунизации, но в то же время необходимо учитывать интересы каждого человека", - цитирует пресс-служба губернатора.

"И если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям человек не хочет вакцинироваться, то он может этого не делать. Никто не допустит того, чтобы человек получал вакцину под угрозой увольнения. Поэтому мы запустили горячую линию, чтобы взять сахалинцев и курильчан под защиту. Если подобная ситуация возникает, прошу обращаться по телефону 1-300", - подчеркнул Лимаренко.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Сахалинской области вакцинацию прошли более 89,5 тыс. человек.

В то же время в Южно-Сахалинске и в других населенных пунктах региона в прошедшие выходные дни и в понедельник прошли пикеты граждан, выступающих против обязательной вакцинации, собираются подписи под обращением к руководству страны о нарушении в регионе конституционных норм о добровольности прививок.

Обязательная вакцинация в Сахалинской области

Как сообщалось, главный санитарный врач Сахалинской области Ольга Фунтусова на брифинге 17 июня объявила о своем постановлении, согласно которому с 21 июня в регионе объявлена обязательная иммунизация групп риска. Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации, - работники правоохранительных органов, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, концертных залов. Также вакцинироваться должны государственные и муниципальные служащие. Само постановление было опубликовано 18 июня.

"Эти категории обязаны будут привиться", - заявила Фунтусова на брифинге, отметив, что в регионе низкий темп вакцинации.