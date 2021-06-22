Свердловская область введет обязательную вакцинацию от коронавируса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация против новой коронавирусной инфекции станет обязательной для определенных категорий жителей Свердловской области, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

"Как только мы будем знать, сколько вакцин мы будем получать гарантированно, естественно, мы будем подписывать соответствующие документы, где мы будем предлагать работодателям осуществить вакцинацию отдельных категорий работников, которые непосредственно контактируют с людьми", - сказал глава региона журналистам во вторник.

По его словам, для окончательного подписания соответствующего документа властям необходим "жесткий понятный план поставок". "Мы полагаем, что этот план мы на этой неделе получим", - сказал Куйвашев.

На 22 июня в Свердловской области зарегистрировано 92 108 случаев коронавируса, 175 из них - за последние сутки. С июня в регионе начало расти число новых случаев инфекции, выявленных за сутки. Так, 5 июня за сутки в регионе зафиксировали 95 новых случаев коронавируса, 10 июня - 110, 21 июня - 174.

Число выздоровевших к настоящему моменту - 85 870 человек, 3 709 пациентов скончались.

По данным Свердловскстата, на 1 января 2021 года в Свердловской области проживают около 4,29 млн человек.

Ранее ряд регионов РФ - Краснодарский край, Нижегородская область, Москва, Подмосковье и другие - объявили о введении обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.