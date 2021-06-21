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В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач по Нижегородской области Наталья Кучеренко распорядилась провести профилактические прививки от коронавируса в обязательном порядке ряду категорий работников в регионе на фоне напряженной ситуации с COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим в сферах торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов", - говорится в документе.

Также в перечень вошли работники бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий. Вакцинации подлежат работники театров, кинотеатров, концертных залов.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора "Интерфаксу" пояснили, что постановление уже подписано, подлежит исполнению.

Ранее в понедельник также сообщалось, что о планах ввести обязательную вакцинацию для ряда категорий работников объявили власти Мурманской области.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Нижегородская область Наталья Кучеренко Коронавирус

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