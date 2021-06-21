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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
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В Мурманской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил об обязательной вакцинации отдельных категорий работников в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства информационной политики региона в понедельник.

"Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников и доводим все процедуры, чтобы ее ввести", - цитирует пресс-служба Чибиса.

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В первую очередь обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, сотрудников социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций и сотрудников общепита, говорится в сообщении.

"Я еще раз рекомендую этим категориям прививаться уже сейчас и не ждать отдельного постановления", - сказал Чибис.

Он призвал максимально облегчить работу медикам в связи с наступлением "нового пика заболеваемости".

Ранее сообщалось, что с 22 июня в Мурманской области вводят дополнительные коронавирусные ограничения.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Мурманская область Андрей Чибис Коронавирус

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