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Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих

Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о введении в регионе с октября обязательной вакцинации от коронавируса для работающих.

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Как сообщил Никитин на своей странице в соцсети, с октября "пропуском на работу" (в очном режиме) для новгородцев станут документы о прививках, о медотводах или о перенесенном заболевании. Все остальные жители области будут обязаны как минимум один раз в семь дней за свой счет или за счет работодателей сдавать тесты на отсутствие инфекции.

Кроме этого, Никитин анонсировал новые ограничения с 22 июня для предприятий торговли и общепита. Со вторника работодатели не должны допускать к работе невакцинированных сотрудников без индивидуальных средств защиты. Сотрудников без прививок не рекомендуется отправлять в командировки в другие регионы РФ. День иммунизации для бюджетников становится выходным.

По информации властей, с начала эпидемии в Новгородской области было выявлено около 32 тыс. инфицированных. Примерно 31 тыс. новгородцев выздоровели, 182 человека скончались. Прививки от коронавируса сделали около 63 тыс. новгородцев.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Новгородская область

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