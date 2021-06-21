"Вектор" заявил, что "ЭпиВакКорону" можно много раз использовать для ревакцинации

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора вакцина "ЭпиВакКорона" может использоваться для ревакцинации неограниченное число раз, сообщили в "Векторе".

"Состав вакцины "ЭпиВакКорона" создает возможность ее использования для ревакцинации - без ограничения по их числу", - сообщили журналистам в научном центре в понедельник.

"Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты", - уточняется в сообщении.

Ранее в понедельник академик Виталий Зверев заявил, что получившим вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" лучше пройти ревакцинацию другим препаратом.

"ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной, это вторая российская вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в октябре 2020 года и с апреля применяется для массовой вакцинации населения.

19 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в ближайшее время будут подготовлены методические рекомендации относительно сроков проведения ревакцинации.

По его словам, уже есть определенное понимание и по поводу сроков повторных прививок: в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией - раз в год.