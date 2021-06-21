Ученый опроверг утверждение о невозможности ревакцинации "Спутником V"

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Ревакцинация от коронавируса COVID-19 после первоначального применения "Спутника V" возможна тем же препаратом, в том числе в форме "Спутника Лайт", заявил "Интерфаксу" директор центра им.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Ревакцинации "Спутником V" ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее в понедельник академик Виталий Зверев заявил "Интерфаксу", что получившим вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" лучше пройти ревакцинацию другим препаратом.

Гинцбург предположил, что его коллега по РАН Виталий Зверев, говоря о невозможности ревакцинации "Спутником", имел в виду, что у человека после первой вакцинации векторной вакциной вырабатывается иммунитет к белковой оболочке, которая доставляет нуклеиновую кислоту в организм, и это будет мешать вторичному использованию вакцины.

"Это не так. По той простой причине, что антитела постоянно в крови не плавают, и через три-четыре-пять месяцев их концентрация после вакцинации значительно снижается, а клетки памяти, в которых они также образуются на белок оболочки, они сработают через двое-трое суток, о чем сказано во всех учебниках. То есть вакцина уже становится нечувствительна к этим антителам, через час-полтора", - пояснил он.

Таким образом, нуклеиновая кислота этого вакцинного препарата проникает в организм вакцинированного в течение часа-полутора, а вторичный иммунный ответ с образованием антител на оболочку, которая доставляет нуклеиновую кислоту, образуется в течение нескольких суток.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для ревакцинации может быть использована вакцина "Спутник Лайт" - первый компонент вакцины "Спутник V". "Сейчас уже в производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок (...) Сейчас, после 25 числа, начнут первые серии выходить в гражданский оборот", - сказал Мурашко в понедельник.

По его словам, уже есть определенное понимание и по поводу сроков повторных прививок: в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией - раз в год.