Что случилось этой ночью: вторник, 22 июня

Вылет сборной России с Евро-2020, скорый диалог США и РФ по визам, жалобы на дискриминацию непривитых работников

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия крупно проиграла Дании и выбыла из Евро-2020. Результат встречи в Копенгагене – 4:1 в пользу датчан. Капитан сборной Артем Дзюба, забивший единственный мяч в составе россиян, извинился перед теми, кто верил в команду России. Главный тренер Станислав Черчесов назвал игру сборной России против Дании лучшей по качеству, объяснив, что к поражению привела плохая реализация моментов. В РФС решили не спешить с решением о будущем Черчесова в сборной. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

- Посол РФ в Вашингтоне заявил, что Россия и США возобновят диалог по визовым проблемам в ближайшие дни. Также Анатолий Антонов сообщил, что направил американским властям предложения о встречах и ожидает в ближайшее время диалога по различным темам в развитие договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве.

- Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работников. Москалькова рассказала, что получает множество обращений о дискриминации граждан, которые не привились от коронавируса. По ее мнению, стимулирование вакцинации через ограничение в правах несправедливо и порождает "массовый психоз", но "идея сама по себе правильная".

- 16-летний подросток погиб при нападении медведя на туристов в красноярском нацпарке Ергаки. Еще один человек пострадал. Тургруппу выводят спасатели, СК начал проверку.