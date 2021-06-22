Подросток погиб при нападении медведя на туристов в красноярском нацпарке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Медведь напал на группу туристов на озере Медвежье в национальном парке Ергаки Красноярского края, в результате нападения погиб подросток, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главного управления МЧС.

Согласно сообщению ведомства, погибшему было 16 лет. Еще один человек пострадал. Всего в туристическую группу входили 13 человек.

Травмированного туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута, им предстоит преодолеть расстояние в 8 км.

На месте находятся четыре спасателя поисково-спасательного подразделения "Горный", добавили в МЧС.