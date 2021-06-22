Россия и США возобновят диалог по визам в ближайшие дни

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия и США в самое ближайшее время возобновят диалог по визовым проблемам, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В самые ближайшие дни мы возобновляем диалог с американскими коллегами по визовым проблемам", - сказал Антонов журналистам после акции "Свеча памяти", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, которая прошла на территории российского диппредставительства.

Он добавил, что направил в понедельник американским властям предложения о встречах и ожидает в ближайшее время диалога по различным темам в развитие договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве. По его словам, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи с коллегами из Госдепа. Также Антонов выразил надежду на позитивную реакцию США "на предложения о диалоге по кибербезопасности" и продолжение обсуждений стратегической стабильности.

"Если США выберут разговор или линию на продолжение дискуссии через санкции, это не приведет к положительному результату", - заявил Антонов.

По его словам, сотни санкций, которые были введены в последние годы показали, что Россия может "спокойно жить, работать", и санкции "абсолютно" не влияют ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику РФ. Антонов отметил, что "выбор за США, как выстраивать эти отношения".

Президенты РФ и США Джо Байден и Владимир Путин договорились на саммите в Женеве вернуть в страны друг друга послов. Антонов вернулся в США в воскресенье, Джон Салливан намерен вернуться до конца недели.

Посольство США в Москве в конце апреля объявило, что вынуждено прекратить выдачу неиммиграционных виз в России, кроме дипломатических и экстренных случаев. Там объяснили это требованием российской стороны сократить консульскую службу на 75%.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", куда позднее были включены Чехия и США. Указ запрещает дипмиссиям "недружественных" государств в РФ нанимать россиян и иностранцев.

Россия и США начали обмениваться требованиями по сокращению персонала диппредставительств с декабря 2016 года, когда администрация Барака Обамы выслала из Америки группу российских дипломатов в ответ на "притеснения" американских дипломатов в России.