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В Сочи не заметили снижения спроса на отдых на курорте из-за открытия Турции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Сочи не отмечают снижения спроса на курортный отдых в связи с открытием в ближайшее время авиаперелетов между Россией и Турцией.

"По данным, полученным от отельеров и туроператоров, в городе не фиксируется колебания спроса. Мы не отмечаем ни отмен ранее произведенных бронирований, ни снижения темпов бронирований", - сказал журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский во вторник.

Он отметил, что "глубина бронирований сейчас достигает четырех месяцев".

"На август уже продано порядка 90-92% номерного фонда. Сентябрь - около 75%", - подчеркнул мэр.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о снижении спроса на отдых в Сочи из-за открытия авиаперелетов из России в Турцию.

РФ возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Полеты между двумя странами были приостановлены в апреле из-за ситуации с коронавирусом в Турции.

Сочи Алексей Копайгородский Турция

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