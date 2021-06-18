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Туроператоры с 22 июня могут выполнять чартерные рейсы в Турцию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Авиасообщение с Турцией возобновляется с 22 июня в полном объеме, включая чартерные рейсы, сообщили в Ростуризме.

"Чартерное авиасообщение восстанавливается в том объеме, который был до приостановки", - сказали в ведомстве.

Как сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Она напомнила, что до 23:59 минут 21 июня авиационное сообщение с этой страной приостановлено.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила в пятницу, что туроператоры готовы возобновить рейсы в Турцию, как только будет получено формальное разрешение, допуски Росавиации и слоты в аэропортах. По ее словам, самолеты могут полететь уже 22 июня.

РФ Турция

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