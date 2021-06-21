Туроператоры обеспечат перевозку в Турцию в полном объеме за две недели

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Первые чартерные рейсы в Турцию отправятся из России уже 22 июня, сразу после отмены ограничения на авиасообщение, однако в полном объеме развернуть перевозку туроператоры смогут в течение двух недель, показал опрос туркомпаний.

"Первые рейсы мы готовы отправить в Анталью из Москвы и Екатеринбурга уже во вторник, 22 июня. С 23 июня планируем вылеты из остальных городов, откуда разрешена международная перевозка. Будем летать рейсами авиакомпании Royal Flight. Чтобы развернуть перевозку в полном объеме, потребуется примерно две недели", - сообщила "Интерфаксу" глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Туроператор "Интурист" также планирует первые рейсы в Анталью уже 22 июня – из Казани. 23 июня начнутся программы из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Минеральных вод. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. Из других городов туристы компании полетят на рейсах Azur Air, о датах начала полетов компания планирует объявить позднее.

"Расписание будет утрясаться от недели до двух. Помимо цепочек в Анталию, планируем рейсы в Даламан", - сообщили в пресс-службе компании. Там напомнили, что помимо текущих продаж туроператоры сейчас обрабатывают заявки туристов, не улетевших в Турцию в апреле-мае.

В компании TEZ Tour планируют начать полеты через 5-7 дней после возобновления авиасообщения.

"Первые чартерные рейсы в Турцию могут состояться уже через 5-7 дней с момента официального возобновления авиасообщения со страной. На первые вылеты ожидается ажиотажный спрос. Подобная ситуация уже наблюдалась после восстановления авиасообщения с рядом популярных стран летом 2020 года", - сообщили в пресс-службе туроператора.

Туроператор TUI Россия планирует возобновить полеты в Турцию 22 июня. "Туристы, забронировавшие туры в Турцию до запрета полетов, не отказались от путевок и смогут поехать в любое время, выбрав новые даты заезда. Сейчас мы ожидаем решения по городам вылета от Росавиации", - сообщили в пресс-службе компании.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, будет возобновлено в полном объеме с 22 июня, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение еще с несколькими странами: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией.

В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения с Турцией там не смогли отдохнуть около миллиона российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.